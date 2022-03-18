الأمن الوطني يداهم وكراً لتجارة المخدرات ويضبط بداخله (3) كيلو غرام من الكرستال في ميسان

2022/03/18 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بعملية نوعية وجهد مشترك بين مفارز جهاز

الأمن الوطني في محافظتي (ذي قار وميسان)

مستندة على معلومات استخبارية وموافقات

قضائية ، تمكنت المفارز من إلقاء القبض

على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم في

قض

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