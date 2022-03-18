غوتريش يحذر من تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية

2022/03/18 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية يمكن أن يخلق سابقة كارثية.

وأضاف ان الأمين العام ليس له أي سلطة على منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لكنه يعتقد أن هذا يمكن أن يشكل سابقة ضارة.

وعقد المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سابقا اجتماعه الأول على الإطلاق لمناقشة اقتراح بتعليق عضوية روسيا، بمبادرة من غواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا، وقد حظي عقد جمعية عمومية غير عادية بدعم 72% من المشاركين في الاجتماع.

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