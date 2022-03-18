مندوب روسيا بمجلس الامن: الغرب يؤجج القتال في أوكرانيا

2022/03/18 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع ألا يصوت مجلس الأمن الدولي على المشروع الروسي لإتاحة وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

واتهم المندوب الروسي بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، الدول الغربية بممارسة ضغوط لم يسبق لها مثيل ضد هذا الإجراء، وأكد أن واشنطن تغذي الصراع، بين بلاده وأوكرانيا، واتهم الغرب أيضا بتأجيج النزاع من خلال الدعم العسكري لكييف.

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