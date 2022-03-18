2022/03/18 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..سقوط مركبة نوع "تريلة" من اعلى جسر الشغلة ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. سقوط مركبة نوع "تريلة" من اعلى جسر الشغلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. سقوط مركبة نوع "تريلة" من اعلى جسر الشغلة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).