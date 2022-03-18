2022/03/18 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع قرب المحاويل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع قرب المحاويل تسبب بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).