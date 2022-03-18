الأمن الوطني يداهم وكراً لتجارة المخدرات في ميسان

2022/03/18 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، قيام قوة من الأمن الوطني يداهم وكراً لتجارة المخدرات ويضبط بداخله (3) كيلو غرام من الكرستال في ميسان.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي (ذي قار وميسان) مستندة على معلومات استخبارية وموافقات قضائية ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم في قضاء المجر الكبير وضبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة".

واضاف، انه "تم تدوين أقوالهم أصوليا وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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