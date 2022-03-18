نصفهم بـ'الدكة العشائرية'.. القبض على 14 متهماً في بغداد

2022/03/18 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهماً بينهم إرهابي وعصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة، وسبعة ارتكبوا جريمة الدكة العشائرية.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من من قطعات المقر المتقدم لعمليات بغداد/ الكرخ بالاشتراك مع مفرزة من (شعبة استخبارات الدورة، مديرية امن الدورة الشمالي) من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ارهاب جاء ذلك خلال ورود معلومات تفيد بدخوله ورصد تحركاته في منطقة الدورة ضمن قاطع المسؤولية".

وأشار البيان إلى أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على سبعة متهمين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات)، بعد ان القى احدهم رمانة هجومية على احدى الدور السكنية اثر مشاجرة حصلت فيما بينهم، ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم بنادق مختلفة عدد 4، ومسدسات عدد 4، ورمانة يدوية عدد ٢، وعتاد مختلف الانواع ٦٥١ اطلاقة ، وناظور قناص عدد ٢ ، وحاوية عتاد خفيف عدد ٧٠ ، وتحهيزات عسكرية اخرى، ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ".

ولفت البيان إلى أن "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من ستة اشخاص والصادرة بحقهم مذكرة قبض وفق المادة ٢٨/مخدرات حيث ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة مع اجهزة تعاطيها وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن منطقة الاستكشافات شرقي العاصمة بغداد".وأضاف إعلام عمليات بغداد، أن "الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة، تمت إحالتهم الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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