بعد مداهمة وكرهم.. القبض على ثلاثة متهمين وضبط مادة 'الكريستال المخدرة' في ميسان

2022/03/18 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ء القبض على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم وضبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في نحافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد مشترك بين مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي (ذي قار وميسان) مستندة على معلومات استخبارية وموافقات قضائية ، تمكنت المفارز من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم في قضاء المجر الكبير وضبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة".

واضاف البيان، ان المتهمين "دونت أقوالهم أصوليا وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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