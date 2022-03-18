تقرير مصور.. مظاهر الفرح تعم ارجاء كربلاء بذكرى ولادة الإمام المهدي

2022/03/18 | 12:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه.

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