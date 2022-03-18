  قطع طريق ستراتيجي شرق ديالى من قبل عمال معامل الطابوق

2022/03/18 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي سابق، الجمعة، بان عمال معامل الطابوق قطعوا طريق ستراتيجي شرق ديالى., وقال عضو مجلس ديالى السابق تركي جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من عمال معامل الطابوق في قضاء بلدروز(35كم شرق بعقوبة) قطعوا طريق بلدروز- مندلي الاستراتيجي للاحتجاج على استمرار توقف عشرات المعامل لانتاج الطابوق وتهريب مادة النفط الاسود التي […]

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