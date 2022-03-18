موسكو: إجلاء 43 ألفاً من ماريوبول الأوكرانية

2022/03/18 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء 43 ألف شخص من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأكد مسؤول عسكري روسي أن موسكو وافقت على فتح تسعة ممرات إنسانية إضافية اقترحتها كييف في ثلاث مدن أوكرانية.

لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اعتبرت ان الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، اقل بكثير من الموجودين فيها حتى الان.

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