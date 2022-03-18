النفط يقفز مع عدم إحراز تقدم بالمحادثات الروسية الأوكرانية

2022/03/18 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط الارتفاع ،اليوم الجمعة، في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 109.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت نحو 9% أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.75 دولار، أو 2.7%، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة 8% أمس.

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