وزارة البيئة: مشاريع لمعالجة 670 كيلومترا مربعا من المخلفات الحربية

2022/03/18 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة البيئة عن مشاريع لمعالجة ست مئة وسبعين كيلومترا مربعا من المخلفات الحربية، وبانتظار الموافقة عليها والمصادقة على التمويل.

وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام في الوزارة، ظافر محمود، أنه خلال العام الماضي كان هناك حوالي اثنين وخمسين ضحية سقطت نتيجة المخلفات، لافتا الى أن وقوع ضحايا الالغام جاء بسبب عدم الالتزام بالإشارات التحذيرية وحملات التوعية التي تجريها الوزارة.

وأضاف ان فرق الوزارة عالجت مختلف أنواع المخلفات الحربية من ألغام ومخلفات حربية عنقودية وعبوات ناسفة، من الشمال إلى الجنوب.

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