القوات الروسية تستهدف محيط مطار لفيف بستة صواريخ كروز

2022/03/18 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن صواريخ روسية ضربت حي مطار المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.

وقال سادفي إن ستة صواريخ أصابت حي المجاور لمطار لفيف، مؤكدا أن الضربة لم تصب المطار مباشرة.

وشوهدت سحب كثيفة من الدخان في منطقة مطار لفيف في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.

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