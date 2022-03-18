2022/03/18 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع ان يحذر الرئيس بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ، من أنه سيتكبد تكاليف باهضة إذا ما سعت بكين إلى إنقاذ حليفتها روسيا من العقوبات الغربية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنها فرصة للرئيس بايدن لتقييم موقف الرئيس شي من خلال المحادثة الهاتفية، مشيرة الى ان الرئيسان سيناقشان الخلافات التجارية ايضاً.

ويرى مراقبون ان حملة الضغط الأميركية على روسيا ربما تضع الصين في مأزق جيوسياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: الصين ستتكبد تكاليف باهضة اذا سعت لانقاذ روسيا من العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: الصين ستتكبد تكاليف باهضة اذا سعت لانقاذ روسيا من العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).