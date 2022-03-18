بعد سنوات بسجون إيران.. قصة كفاح نازانين المفرج عنها وعائلتها

2022/03/18 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف، العاملة الخيرية البريطانية-الإيرانية المحتجزة في إيران منذ ما يقرب من 6 سنوات.

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