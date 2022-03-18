2022/03/18 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الجمعة، تمكن القوات الأمنية من إلقاء

القبض على 14 متهماً بينهم إرهابي وعصابة

للمتاجرة بالمواد المخدرة، وسبعة

ارتكبوا جريمة الدكة العشائرية.

وذكر إعلام القيادة في بيان

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