مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتمدنا تكتيكا جديدا فى الحرب على داعش

2022/03/18 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة

الإرهاب في العراق صباح النعمان عن

اعتماد تكتيك عسكري جديد للقبض والقضاء

على قيادات تنظيم داعش الإرهابي في

البلاد .

وقال النعمان ـ في تصريح خاص للقناة

(العراقية) الإخبا

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