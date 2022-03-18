بالتزامن مع الزيارة الشعبانية..خطة أمنية واسعة في محافظات الوسط والجنوب

2022/03/18 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

شرعت القوات الامنية في محافظات الوسط والجنوب بتنفيذ خطة امنية بالتزامن مع زيارة النصف من شعبان التي يحيها الملايين من المسلمين في كربلاء.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الديوانية رحيم عودة في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إنه "منذ امس بدأنا بتطبيق خطة امنية ساندة تهدف لحماية الزائرين".

وأضاف ان "هذه الخطة مطبقة في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية حيث يتم تدقيق المتوجهين لكربلاء ".

من الجدير بالذكر فإن زيارة النصف من شعبان والتي يحيها الملايين من المسلمين الشيعة سنويا تزامن مع ذكرى ولادة الامام المهدي.

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