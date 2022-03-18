بالصور.. سقوط مركبة نوع

2022/03/18 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بسقوط مركبة من أعلى جسر الشعلة في بغداد واصابة السائق بجروح خطيرة.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مركبة سقطت من أعلى جسر الشعلة في بغداد ما أسفر عن إصابة السائق بجروح خطيرة".

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