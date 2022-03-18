احباط تهريب مواد كهربائية بين كركوك وصلاح الدين

2022/03/18 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تهريب مواد كهربائية داخل ثلاث عجلات والقاء القبض على سائقها بين صلاح الدين وكركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز ” انه “بهدف حماية الأمن الاقتصادي، ورصد المخالفات في قواطع المسؤولية ومن خلال تكثيف الجهود الميدانية ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة […]

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