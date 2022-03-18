في أوجه الشبه بين - الهتلرية - ، و-البوتينية - - صلاح بدرالدين

2022/03/18 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين تجربتان اشكاليتان ظهرتا باوروبا ، يفصل بينهما نحو سبعة عقود ، تجمعهما عوامل مشتركة جوهرية عديدة ، من حيث النشأة ، والدوافع ، والاهداف ، والمآل ،اكثر بدرجات من أوجه الاختلاف الشكلي ، تتمحوران حول دور الفرد المستبد ، الطاغي ، المتعاظم فيي صنع القرار، المتمثل في كل من ( الالماني ادولف هتلر ، والروسي فلاديمير بوتين ) .



اولا - ففي ثلاثينات القرن الماضي اعتمد – أدولف هتلر – الفكر النازي ، في برنا ......





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