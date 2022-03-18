2022/03/18 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال معرض بيروت للكتاب والمقاومة الثقافيةمنذ عدة أيام انتهى معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في الفترة من الثالث إلى الثالث عشر من مارس /آذار المقام تحت رعاية رئيس الوزراء، وأقيم المعرض في منطقة بديعة الجمال السي سايد آرينا أو البيال كما يعرفها أهل بيروت .أقيم المعرض في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية مضطربة ومتداخلة يعيش فيها لبنان والمنطقة بأسرها.معرض بيروت وتداخلات السياسة والثقافة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض بيروت للكتاب - كريم محمد الجمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض بيروت للكتاب - كريم محمد الجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).