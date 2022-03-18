ملاحظات وتساؤلات حول العملية العسكرية الروسية - محمود جديد

2022/03/18 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_جديد **************************************بقلم : محمود جديد شغلت العملية العسكرية الروسية العالم كلّه، ولا تزال ،نظراً لانعكاساتها السياسية،والأمنية، والسياسية، والاقتصادية، وما سينجم عنها من توازنات دولية ، وفيما يلي بعض الملاحظات والاستنتاجات والتساؤلات حولها : 1 - بطء العملية ، فالتوقعات استناداً إلى التفوّق الروسي الكبير في الوسائط والقوى كانت تنتظر سرعة أكبر بعد مرور 23 يو ......





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