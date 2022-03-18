“روسكوسموس” تعلن عن مهمة مستقلة إلى المريخ

2022/03/18 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم الخميس، أنها بصدد العمل على إطلاق مهمة مستقلة إلى المريخ، بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية الاستمرار بالتعاون على أحد المشاريع المقررة.قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، ديمتري روغوزين، إن الوكالة الروسية (Roscosmos)، ستنفذ مهمتها الخاصة إلى المريخ، بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية المشاركة في […]

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