الإعلام الأمني: إحباط محاولة تهريب مواد كهربائية بين صلاح الدين وكركوك

2022/03/18 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب مواد كهربائية بين صلاح الدين وكركوك.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بهدف حماية الأمن الاقتصادي، ورصد المخالفات في قواطع المسؤولية ومن خلال تكثيف الجهود الميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب، كما ألقت القبض سائقها في سيطرة الخليفة الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك". وأشار البيان الى انه "تم ضبط بداخل هذه العجلات (126) عموداً كهربائياً و(11) بكرة سلك ضغط عالٍ، و(16) قاعدة محولة كهرباء، و(32) قاطع دورة كهرباء من الأحجام الكبيرة"، مبيناً أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين". وأضاف ان "وكالة الاستخبارات ستكون الرادع لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن وستعمل جاهدة من أجل القضاء على الجريمة المنظمة".

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