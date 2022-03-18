2022/03/18 | 13:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تخلى الاتحاد الوطني عن الإطار التنسيقي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GE1nV3jpHY4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تخلى الاتحاد الوطني عن الإطار التنسيقي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تخلى الاتحاد الوطني عن الإطار التنسيقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).