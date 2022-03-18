أفضل وأسوأ السيناريوهات لليفربول والريال في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

2022/03/18 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسحب اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمشاركة ثمانية أندية.والأندية المتأهلة لهذا الدور هي أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال)، وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا).وستكون القرعة المرتقبة اليوم في تمام الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت بغداد، مفتوحة […]

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