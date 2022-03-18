 دولة القانون: حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على اقرار الموازنة المالية

2022/03/18 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، عدم قدرة الحكومة الحالية على اقرار الموازنة كونها تصريف اعمال، مبينا ان الاتفاق السياسي سينهي الازمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.وقال عضو دولة القانون صباح البزو في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “المشهد السياسي غامض والتحديات كثيرة وان الاتفاق السياسي سيساعد العراق على الخروج من الازمات “.واضاف ان […]

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