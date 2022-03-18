نائب روسي: بايدن يشابه قبطان “تيتانيك” الذي يقود بلاده إلى الانهيار

2022/03/18 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، أن مساعدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأوكرانيا خطوة معادية لروسيا، مشبها بايدن بقبطان “تيتانيك” الذي يقود بلاده إلى الانهيار.وقال شيريميت في حديثه لوكالة “نوفوستي”: “يتخذ بايدن خطوة أخرى معادية لروسيا، مما يجعل بلاده أقرب إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي.ستواجه الولايات المتحدة حتما جبلا جليديا من […]

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