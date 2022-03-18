2022/03/18 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rzP6pG1l9xg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سكرتير الكاظمي يعيد حق عراقي مسكين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سكرتير الكاظمي يعيد حق عراقي مسكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).