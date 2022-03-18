2022/03/18 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد شركة تركية للوجبات السريعة لدخول السوق الروسية الواعدة، وذلك بعد أن قررت سلاسل وجبات سريعة غربية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، خروجها من السوق الروسية، أو تعليق أنشطتها.ويجري اتحاد مراكز التسوق الروسي مفاوضات مع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة التركية Chitir Chicken لفتح مطاعم لها في روسيا، لتحل بذلك محل سلاسل المطاعم الغربية التي قررت […]

ظهرت المقالة بعد خروج سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية من روسيا..



مطاعم تركية تستعد لدخول السوق الروسية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خروج سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية من روسيا.. مطاعم تركية تستعد لدخول السوق الروسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خروج سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية من روسيا.. مطاعم تركية تستعد لدخول السوق الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).