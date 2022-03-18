مجلس الخدمة يدعو الخريجين للإسراع في تدقيق بياناتهم

2022/03/18 | 13:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تمديد تدقيق البيانات الخاصة بالنافذة الالكترونية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه مجلس الخدمة دعوة للخريجين للإسراع في تدقيق البيانات بالتزامن مع تمديد تدقيق البيانات الخاصة بالنافذة الالكترونية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "نظرًا لانتهاء المدة المحددة لتدقيق البيانات في النافذة الالكترونية والخاصة بالخريجين من حملة الشهادات العليا والثلاثة الأوائل على الأقسام"، لافتًا إلى أنّ "تمديد المدة الخاصة بتدقيق البيانات إلى يوم الخميس من الأسبوع المقبل 24 آذار/مارس 2022، ليتسنى لخريجين الحصول على كوداتهم وتدقيق بياناتهم وتقديم الاعتراضات في حال وجود خطأ في البيانات".

ودعا اللهيبي "الخريجين للإسراع في تدقيق البيانات خلال تاريخ المدة أعلاه وبخلافه تهمل جميع الطلبات".

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