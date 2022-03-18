لافروف يتهم الولايات المتحدة بالسعي لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب

2022/03/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغب لافروف ،اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالسعي لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب

وقال لافروف ان الغرب يحاول تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا وهذه المساعي خلفت آثارا على الأوكرانيين، مشيرا الى ان بلاده تحتاج إلى بعض الوقت للتخلص من الإرث السلبي لتأثير الغرب على أوكرانيا.

وأضاف لافروف أي شحنات تنقل أسلحة لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

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