بريطانيا تسحب رخصة شبكة آر تي التلفزيونية الروسية

2022/03/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الاتصالات في بريطانيا عن سحب رخصة البث الممنوحة إلى شبكة RT التلفزيونية الروسية في المملكة المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن قرار سحب رخصة RT يدخل حيز التنفيذ فورا، مضيفة أنها لم تعد تعتبر الشركة التي تدير شبكة قنوات RT “لائمة ومناسبة للبث في المملكة المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في مدى حياد أخبار RT وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

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