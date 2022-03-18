الدفاع البريطانية: صعوبات لوجستية تواجه روسيا في أوكرانيا

2022/03/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن صعوبات لوجستية تواجه تقدم القوات الروسية في كييف وغيرها من المدن الكبرى.

وقالت في بيان أن موسكو تعاني مشكلات في إمداد جنودها بالمؤونة والوقود، مشيرة الى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن الهجمات الأوكرانية المضادة أجبرت القوات الروسية على تغيير خططها.

وأضافت أن القوات الأوكرانية حول المدن تواصل إحباط المحاولات الروسية لاحتلالها.

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