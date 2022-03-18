اليوم.. العراق يلاعب زامبيا ودياً في بغداد

2022/03/18 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، نظيره الزامبي ودياً في العاصمة بغداد.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بكرة القدم، سيواجه نظيره الزامبي في مباراة استعدادية للجولة قبل الاخيرة من تصفيات كأس العالم”.واوضح ان “المباراة سيشارك فيها جميع اللاعبين المحليين ومحترفي الدوري القطري باستثناء المحترفين […]

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