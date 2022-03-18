الكاوبوي أو القدر المتجلي - عدنان الصباح

2022/03/18 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح كتب الصحفي دون ل.أوسوليفان في مجلة المراجعة الديمقراطية عدد اب 1845 عن جذور الفلسفة الامبريالية الامريكية التي كانت تسمى آنذاك بالقدر المتجلي يقول " تحقيق القدر المتجلي يتطلب انتشارنا في جميع أنحاء القارة التي حددتها لنا السماء من أجل تطوير تجربة الحرية والحكم الذاتي وهو الحق في وجود شجرة للحصول على الهواء والأرض اللازمين لتطوير كامل لقدراتها والنمو كالمصير " وهو بذلك يقرر ان الولايات المتحدة تمثل ......





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