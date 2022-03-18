2022/03/18 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 اتسعت ظاهرة النهب المسلح للمواطنين كما حدث في مليونية الغلاء المعيشي 17 مارس التي تقوم بها مليشيات السلطة الانقلابية الحاكمة ( دعم سريع، مليشيات الكيزان ، وجيوش حركات جوبا)، كما حدث صباح الخميس بنهب سوق نيفاشا ، ونهب مبلغ (200) الف جنية وثلاثة موبايلات من عربة مواطن بعد كسرها، والهجوم علي معمل استاك ونهب اصوله وموبايلات وممتلكات العاملين، وتكرارنهب أموال وموبايلات المواطنين من عرباتهم ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهب وقمع وحشي في مليونية 17 مارس - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهب وقمع وحشي في مليونية 17 مارس - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).