2022/03/18 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الجمعة، بالحد من قوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتدميرها في نهاية المطاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة تدعو لخفض استهلاك النفط.. وألمانيا تستعد لـ"الخطوة التالية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الطاقة تدعو لخفض استهلاك النفط.. وألمانيا تستعد لـ"الخطوة التالية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).