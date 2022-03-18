2022/03/18 | 13:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
دعت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الجمعة، القوى السياسية الى العمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية.
وقالت منصور في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ اننا ” نطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف في البلاد”.
واضافت ان “على حكومتي المركز والاقليم عدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاتحاد يطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للتخلص من الازمات ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دعت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الجمعة، القوى السياسية الى العمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية.
وقالت منصور في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ اننا ” نطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف في البلاد”.
واضافت ان “على حكومتي المركز والاقليم عدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاتحاد يطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للتخلص من الازمات ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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