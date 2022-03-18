 الاتحاد يطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للتخلص من الازمات 



 الاتحاد يطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للتخلص من الازمات 
2022/03/18 | 13:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     المعلومة/بغداد..

دعت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الجمعة، القوى السياسية الى العمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية.

وقالت منصور في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ اننا ” نطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف  في البلاد”.

واضافت ان “على حكومتي المركز والاقليم عدم […]

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