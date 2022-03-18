 الاتحاد يطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للتخلص من الازمات 

2022/03/18 | 13:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الجمعة، القوى السياسية الى العمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية.وقالت منصور في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ اننا ” نطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني للخلاص من الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف في البلاد”.واضافت ان “على حكومتي المركز والاقليم عدم […]

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