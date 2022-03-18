بلغاريا ترحل 10 دبلوماسيين روس من أراضيها

2022/03/18 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حكومة بلغاريا عن قرار ترحيل 10 دبلوماسيين روس من أراضيها بدعوى ممارستهم “أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.وذكرت الخارجية البلغارية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها سلمت إلى سفيرة موسكو لدى صوفيا، إيليونورا ميتروفانوفا، مذكرة بخصوص إعلان هؤلاء الدبلوماسيين “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.وأكدت الوزارة أنها طالبت هؤلاء الدبلوماسيين الروس بمغادرة […]

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