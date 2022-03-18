كاميرا مراقبة توثق لحظة انفجار خط غاز أمريكي بشكل مفاجئ

2022/03/18 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة لحظة انفجار خط غاز بشكل مفاجئ بالقرب من شارع "يو أس 23" في بلدة تيرون بولاية ميشيغان الأمريكية، مما أدى إلى إطلاق أطنان من الحطام في الهواء كما تسبب في إغلاق الطريق السريع بأكمله لساعات.

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