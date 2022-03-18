الاطار التنسيقي: التحالف الثلاثي نظير لنا والكتلة الأكبر هي البيت الشيعي

2022/03/18 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم الجمعة، التحالف الثلاثي الذي شكلته كتلة إنقاذ وطن نظير لتحالف الثبات الوطني الذي شكلته قوى الإطار وشركاءه مما لايعني ان احد التحالفين يشكل الاكتلة الأكبر.

وقال الحياني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) "الكتلة الاكبر هو البيت الشيعي اي مجموع الكتل الشيعية والإطار عندما يتحدث عن الثبات الوطني الذي يضم الإطار وعزم والاتحاد الوطني ومستقلين لا يقول انهم كتلة اكبر لان الكتلة الاكبر التي تختار رئيس الوزراء وهذا شأن شيعي اي استحقاق مكون وليس تحالف".

وأضاف ان "ذهاب 203 نائباً الذين يشكلون التحالف الثلاثي بين الصدر والحلبوسي وبارزاني، للجلسة فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية لا يعني ان هؤلاء النواب هم كلهم من التحالف الثلاثي، كون ان الكثير من نوابنا ذهبوا لتلك الجلسة".

وأوضح الحياني: "ليس لدينا مشكلة بمسالة انتخاب رئيس الجمهورية لأنه استحقاق كردي، ونحن منحنا الحرية لنوابنا لحضور تلك الجلسة والمساهمة بها، وعليه فأن حديث التحالف الثلاثي عن امتلاكهم لنواب يمكنهم من اختيار رئيس الجمهورية دوننا غير صحيح فنحن نمتلك عدد كبير من الأعضاء قد يمكننا السبت من تمرير مرشح الاتحاد للمنصب".

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