الاتحاد الوطني ينفي القبول بتغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/03/18 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةنفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الجمعة، الموافقة على تغيير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال جباري في حديث لبغداد اليوم إن "مرشح الاتحاد للمنصب هو برهم صالح، ولكن ندعو الحزب الديمقراطي لتوحيد كلمة البيت الكردي وعدم تشتيت المواقف".وأضاف أن "المنصب هو من حصة الاتحاد الوطني حصرا طبقا للاتفاقات السابقة، والتحالف الثلاثي لن يستطيع تمرير مرشحه للمنصب أبدا، والأرقام التي يتحدثون عنها غير دقيقة".نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، اليوم الجمعة، الموافقة على تغيير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال جباري في حديث لركالة (بغداد اليوم)، إن "مرشح الاتحاد للمنصب هو برهم صالح، داعيا "الحزب الديمقراطي الى توحيد كلمة البيت الكردي وعدم التشبث بالمواقف".وأضاف أن "المنصب هو من حصة الاتحاد الوطني حصرا طبقا للاتفاقياتالسابقة، والتحالف الثلاثي لن يستطيع تمرير مرشحه للمنصب أبدا، والأرقام التي يتحدثون عنها غير دقيقة".

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