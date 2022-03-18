جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ 78 عملية استباقية في ثلاث محافظات ساخنة

2022/03/18 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نعمان إن “الجهد والعمل الاستخباري مستمران بعد أن انطوت صفحة العمل الميداني وملاحقة الإرهابيين.

وكشف نعمان عن العمليات الاستباقية لجهاز مكافحة الإرهاب، في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، موضحاً انها بلغت خلال الشهور الثلاث، ثمانية وسبعين عملية اسفرت عن قتل خمسة ارهابيين واعتقال تسعة واربعين بضمنهم قيادات في داعش.

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