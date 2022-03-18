الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: كييف تعرقل المحادثات مع موسكو

2022/03/18 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الكرملين ،اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب وقال إن كييف تعرقل المحادثات مع موسكو.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته أن بوتين خلال المكالمة لفت إلى قصف القوات الأوكرانية أحياء سكنية في مدينتي دونيتسك وماكييفكا ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وحمل الغرب المسؤولية عن تجاهل جرائم الحرب هذه على حد قوله

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