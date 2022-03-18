بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت

2022/03/18 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلن محافظة بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت.وقال السرياوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بمناسبة (15) شعبان المباركة ولادة منقذ البشرية نتقدم بأحر آيات التهاني وأزكى التبريكات لمقامه الشريف والى المرجعية العليا وإلى أبناء محافظة بابل وإلى كل العالم متمنين أن ينعم هذا البلد بالأمان والاستقرار وأن يجعلنا من الثابتين على منهجه".واضاف أنه "وبهذه المناسبة نعلن يوم غد عطلة رسميا ابتهاجاً بهذه الولادة الميمونة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية ودوائر الصحة في المحافظة".

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