2022/03/18 | 14:21 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا ب"صواريخ" روسية صباح الجمعة، حسب رئيس بلدية المدينة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 5 في كييف.. والقصف يدمر مصنعا "مهجورا" في لفيف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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