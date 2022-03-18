مقتل وإصابة 5 في كييف.. والقصف يدمر مصنعا

2022/03/18 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا ب"صواريخ" روسية صباح الجمعة، حسب رئيس بلدية المدينة.

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