2022/03/18 | 14:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تكمل تجهيز الوجبة الأولى للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2ypljLrWcwQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تكمل تجهيز الوجبة الأولى للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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